La Polonia è un po' meno illiberale. Per compiacere gli Usa (Di martedì 28 dicembre 2021) Anche tra Natale e Capodanno, in queste giornate un po' sospese, può succedere qualcosa. A Varsavia, il presidente della Repubblica Andrzej Duda ha posto il veto a una legge, approvata nei giorni scorsi dal Parlamento polacco, limitativa della libertà di espressione. La nuova normativa, nota come "legge Tvn", stabiliva che nessun soggetto straniero avrebbe potuto detenere più del 49% di un'emittente televisiva operante in Polonia. In realtà il provvedimento, molto voluto da Jaroslaw Kaczynski e dal partito di governo PiS, da cui proviene lo stesso Duda, prendeva di mira frontalmente la televisione americana Tvn, critica nei confronti del governo e sostenuta da tanti scesi in piazza in misura massiccia in difesa del pluralismo dell'informazione. Il veto del presidente non è un fulmine a ciel sereno, era nell'aria da tempo, ma ha comunque prodotto un innegabile corto ...

