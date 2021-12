La pandemia spinge Promoberg a cancellare Bergamo Arte Fiera e Antiquaria (Di martedì 28 dicembre 2021) Bergamo. Preso atto della preoccupante nuova ondata di contagi da Coronavirus e volendo tutelare la salute di tutte le persone coinvolte a vario titolo nei suoi eventi, Ente Fiera Promoberg ha deciso di rinviare a data da destinarsi le due mostre-mercato Bergamo Arte Fiera (BAF) e Italian Fine Art (IFA) Bergamo Antiquaria, a suo tempo programmate alla Fiera di Bergamo rispettivamente dal 14 al 16 gennaio 2022 e dal 14 al 23 gennaio 2022. Promoberg segue costantemente l’evolversi della situazione, con l’obiettivo di ripresentare nei modi e nei tempi adeguati i due appuntamenti dedicati all’Arte a tutto tondo. Leggi su bergamonews (Di martedì 28 dicembre 2021). Preso atto della preoccupante nuova ondata di contagi da Coronavirus e volendo tutelare la salute di tutte le persone coinvolte a vario titolo nei suoi eventi, Enteha deciso di rinviare a data da destinarsi le due mostre-mercato(BAF) e Italian Fine Art (IFA), a suo tempo programmate alladirispettivamente dal 14 al 16 gennaio 2022 e dal 14 al 23 gennaio 2022.segue costantemente l’evolversi della situazione, con l’obiettivo di ripresentare nei modi e nei tempi adeguati i due appuntamenti dedicati all’a tutto tondo.

Advertising

Ansa_ER : Imprese: in Emilia-Romagna la pandemia spinge l'e-commerce. A servirsene sono soprattutto le imprese sopra i 50 dip… - Bergamonews : La pandemia #Covid spinge #Promoberg a cancellare Bergamo Arte Fiera e Antiquaria - BergamoNews - sissyturtlexxx : RT @laremi_guido: Veramente vergognosa la conduzione di #inonda che spinge ad ulteriori restrizioni, già pesanti, sui non vaccinati. Facile… - laremi_guido : Veramente vergognosa la conduzione di #inonda che spinge ad ulteriori restrizioni, già pesanti, sui non vaccinati.… - finneas67 : @actarus1070 Tutte ste balle non le sopporto.Qualcuno spinge dall alto a fare questo tipo di narrazione della situa… -