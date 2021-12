La nuova moda delle star: vaccinati ma positivi al “Covip” (Di martedì 28 dicembre 2021) Ultima frontiera, il Covip. Se non ce l’hai, purché trisiringato, non sei nessuno, se non lo fai sapere sei meno di niente. Pare che la tendenza del Natale 2021 sia questa, personaggetti famosi che rassicurano le genti: sono positivo ma asintomatico, sto molto bene, grazie a tutti. I Ferragniz, come li chiama Ornella Vanoni, testimoni ufficiali di regime per la profilassi sanitaria, su Instagram si sparano le pose da contagiati in mascherina d’ordinanza (a che gli serve ormai?). Nicola Savino, che la prende con filosofia: “Mangio da mattina a sera”. Prosit. Dulcis in fundo, Jovanotti: pensa, positivo. Anche lui. Fono pofitivo finché fon vivo finché fon vivo. Poi fa i bollettini medici, come per il papa o gli ex dittatori sovietici: “Ieri trentotto, oggi trentafette e tre, è tofta”. Preghiamo per Jova. Lui, rassicurato, non perde il forrifo fotto il barbone ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 dicembre 2021) Ultima frontiera, il. Se non ce l’hai, purché trisiringato, non sei nessuno, se non lo fai sapere sei meno di niente. Pare che la tendenza del Natale 2021 sia questa, personaggetti famosi che rassicurano le genti: sono positivo ma asintomatico, sto molto bene, grazie a tutti. I Ferragniz, come li chiama Ornella Vanoni, testimoni ufficiali di regime per la profilassi sanitaria, su Instagram si sparano le pose da contagiati in mascherina d’ordinanza (a che gli serve ormai?). Nicola Savino, che la prende con filosofia: “Mangio da mattina a sera”. Prosit. Dulcis in fundo, Jovanotti: pensa, positivo. Anche lui. Fono pofitivo finché fon vivo finché fon vivo. Poi fa i bollettini medici, come per il papa o gli ex dittatori sovietici: “Ieri trentotto, oggi trentafette e tre, è tofta”. Preghiamo per Jova. Lui, rassicurato, non perde il forrifo fotto il barbone ...

