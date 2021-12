La moglie rifiuta di fare sesso la notte di Natale: pensionato la uccide con una coltellata al cuore (Di martedì 28 dicembre 2021) pensionato uccide moglie la notte di Natale: “Non voleva fare sesso” pensionato uccide la moglie perché non voleva fare sesso: è accaduto la notte di Natale a Gradara, in provincia di Pesaro Urbino. L’omicidio è stato scoperto nel tardo pomeriggio di domenica 26 dicembre: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo, un pensionato di 80 anni, ha ucciso la consorte più giovane di lui di vent’anni e con la quale era sposato da 17 anni, per poi uscire il mattino seguente con il cane come se nulla fosse. A dare l’allarme è stato il titolare di un ristorante di Cattolica, dove la donna lavorava come cuoca, che, non vedendola, ha ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021)ladi: “Non volevalaperché non voleva: è accaduto ladia Gradara, in provincia di Pesaro Urbino. L’omicidio è stato scoperto nel tardo pomeriggio di domenica 26 dicembre: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo, undi 80 anni, ha ucciso la consorte più giovane di lui di vent’anni e con la quale era sposato da 17 anni, per poi uscire il mattino seguente con il cane come se nulla fosse. A dare l’allarme è stato il titolare di un ristorante di Cattolica, dove la donna lavorava come cuoca, che, non vedendola, ha ...

