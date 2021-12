La metà degli italiani non si fida dei virologi: hanno creato allarme e disorientamento (Di martedì 28 dicembre 2021) Chi ha l’ultima parola sul virus? In questo campo la confusione regna sovrana. Per il 61% degli europei la più attendibile fonte di informazione sono virologi, medici e personale sanitario ma tra i no vax la quota scende al 32% Un evento inaspettato come l’epidemia da Covid-19 ha scatenato la domanda di informazione a livello globale. Dall’analisi dell’Osservatorio permanente Censis-Ital Communications sulle Agenzie di comunicazione in Italia, presentato oggi, emerge che una recente indagine di Eurobarometro ha rilevato che il 44% dei cittadini della Ue fa affidamento su quanto comunica l’autorità sanitaria nazionale, ma tra i no vax la quota è del 12%. LEGGI ANCHE I virologi cantano "Sì, vax" su Jingle Bells: disastro comunicativo di Crisanti, Bassetti e Pregliasco (video) Il triste show dei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021) Chi ha l’ultima parola sul virus? In questo campo la confusione regna sovrana. Per il 61%europei la più attendibile fonte di informazione sono, medici e personale sanitario ma tra i no vax la quota scende al 32% Un evento inaspettato come l’epidemia da Covid-19 ha scatenato la domanda di informazione a livello globale. Dall’analisi dell’Osservatorio permanente Censis-Ital Communications sulle Agenzie di comunicazione in Italia, presentato oggi, emerge che una recente indagine di Eurobarometro ha rilevato che il 44% dei cittadini della Ue fa afmento su quanto comunica l’autorità sanitaria nazionale, ma tra i no vax la quota è del 12%. LEGGI ANCHE Icantano "Sì, vax" su Jingle Bells: disastro comunicativo di Crisanti, Bassetti e Pregliasco (video) Il triste show dei ...

