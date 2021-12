La malinconia di Katia Ricciarelli al GF Vip 6: “Sono sola” (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Natale di Katia Ricciarelli all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 non è stato per niente sereno, anzi. La soprano ha fatto delle confessioni importanti che hanno messo in luce debolezze e sensibilità del suo carattere, rivelando le sue fragilità. Vi raccomandiamo... Gf Vip, scontro tra le Selassié e Manila Nazzaro (e lei scoppia in lacrime) Il 25 dicembre per la concorrente è stato un giorno doloroso, vissuto con estrema malinconia, pensieri e rimpianti. Non l’ha aiutata avere intorno a sé la gioia dei coinquilini, vicini con il cuore e con la mente alle loro famiglie. Tutto quell’amore e affetto nell’aria l’ha fatta sentire ancora più sola, una tristezza immensa che solo Manila Nazzaro è riuscita a placare un po’ standole accanto. Sin ... Leggi su diredonna (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Natale diall’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 non è stato per niente sereno, anzi. La soprano ha fatto delle confessioni importanti che hanno messo in luce debolezze e sensibilità del suo carattere, rivelando le sue fragilità. Vi raccomandiamo... Gf Vip, scontro tra le Selassié e Manila Nazzaro (e lei scoppia in lacrime) Il 25 dicembre per la concorrente è stato un giorno doloroso, vissuto con estrema, pensieri e rimpianti. Non l’ha aiutata avere intorno a sé la gioia dei coinquilini, vicini con il cuore e con la mente alle loro famiglie. Tutto quell’amore e affetto nell’aria l’ha fatta sentire ancora più, una tristezza immensa che solo Manila Nazzaro è riuscita a placare un po’ standole accanto. Sin ...

