La Lazio punta a recuperare gli infortunati per Empoli

Il campionato di Serie A è al momento in pausa, si riprenderà a giocare il giorno della Befana, ovvero il 6 gennaio 2022. La Lazio punta a recuperare i giocatori infortunati per la sfida contro l'Empoli. All'andata avevano vinto per 1-3 i biancocelesti. Qual è la situazione della rosa di Sarri?

La Lazio punta ad avere la rosa completa: chi rientra?

La sfida del 6 gennaio, Lazio – Empoli, che si terrà allo stadio Olimpico di Roma, darà il via al girone di ritorno dei biancocelesti. La gara di andata (giocatasi il 21 agosto) era stata un successo per i capitolini che avevano vinto per 1-3. La formazione di Maurizio Sarri vorrebbe replicare il risultato positivo, ma per farlo deve avere ...

