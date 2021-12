La Juventus lavora per Scamacca! Interesse anche per Digne (Di martedì 28 dicembre 2021) Bianconeri al lavoro per rinforzare la squadra e cedere gli esuberi. Per il ruolo di punta la Juventus lavora per Scamacca. L’alternativa all’italiano è Arkadiusz Milik dell’Olimpique Marsiglia. Interesse anche per Lucas Digne, terzino francese dell’Everton con un passato alla Roma. La Juventus lavora per Scamacca: contatto tra le dirigenze? Tra Juventus e Sassuolo sembra esserci già stato un contatto per il giocatore romano. A Torino la valutazione si aggira intorno ai 35 milioni di euro, sarebbe questa dunque la cifra massima spendibile per portare l’attaccante neroverde all’ombra della Mole. La situazione di bilancio dei bianconeri però costringerà la Juventus ad un pagamento dilazionato. Intanto però il Sassuolo resiste: il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 dicembre 2021) Bianconeri al lavoro per rinforzare la squadra e cedere gli esuberi. Per il ruolo di punta laper Scamacca. L’alternativa all’italiano è Arkadiusz Milik dell’Olimpique Marsiglia.per Lucas, terzino francese dell’Everton con un passato alla Roma. Laper Scamacca: contatto tra le dirigenze? Trae Sassuolo sembra esserci già stato un contatto per il giocatore romano. A Torino la valutazione si aggira intorno ai 35 milioni di euro, sarebbe questa dunque la cifra massima spendibile per portare l’attaccante neroverde all’ombra della Mole. La situazione di bilancio dei bianconeri però costringerà laad un pagamento dilazionato. Intanto però il Sassuolo resiste: il ...

