La guerra dell’auto elettrica tra Asia | Stati Uniti ed Europa

(Di martedì 28 dicembre 2021) L’ultima a cedere è stata Toyota. Il colossogiapponese ha annunciato la scossa: entro il 2030 usciranno dalle fabbriche del gruppo trenta modelli elettrici per 3,5 milioni di pezzi, ovvero un terzo della produzione con un balzo del 75 per cento sui piani precedenti. In questo modo Akyo Toyoda, l’erede dell’impero, ha deciso di rispondere all’offensiva di Volkswagen che investirà 89 miliardi di euro per strappare il primato nell’elettrico alla Tesla di Elon Musk. Una conversione forzata perché i giapponesi, i pionieri che hanno imposto il modello ibrido, non nascondono le loro riserve sul modello tutto elettrico, comunque difficile da imporre in Sud America o in Africa. Ma nell’attesa dell’idrogeno il mondo, in piena emergenza ambientale, ha ormai scelto la strada dell’elettrico, pur costellata di sfide politiche, finanziarie e ...