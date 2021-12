La Gialappa’s Band: “35 anni di tv ma nessuno ci rompe le balle con i selfie” (Di martedì 28 dicembre 2021) “35 anni di tv ma per fortuna nessuno ci rompe le balle con i selfie”. La Gialappa’s Band intervistata da Walter Veltroni (un po’ come Cicciolina intervistata da Enzo Biagi ndr) si confessa. Sul Corriere della Sera Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto rievocano la loro carriera televisiva tra Mai dire Gol, Felice Caccamo, Frengo, Aldo Giovanni e Giacomo e l’ingegner Cane incalzati dall’ex vicepremier (in versione “qual è il Mario Castellani della Gialappa’s?”). “La nostra comicità funziona proprio perché è “esterna” al contesto”, hanno riassunto i “gialappi, “come un punto di vista altro, un controcanto. Eravamo bravi a fare la radio e a portarla in televisione. Noi fondamentalmente siamo tre “spalle”, abbiamo bisogno del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) “35di tv ma per fortunacilecon i”. Laintervistata da Walter Veltroni (un po’ come Cicciolina intervistata da Enzo Biagi ndr) si confessa. Sul Corriere della Sera Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto rievocano la loro carriera televisiva tra Mai dire Gol, Felice Caccamo, Frengo, Aldo Giove Giacomo e l’ingegner Cane incalzati dall’ex vicepremier (in versione “qual è il Mario Castellani della?”). “La nostra comicità funziona proprio perché è “esterna” al contesto”, hanno riassunto i “gialappi, “come un punto di vista altro, un controcanto. Eravamo bravi a fare la radio e a portarla in televisione. Noi fondamentalmente siamo tre “spalle”, abbiamo bisogno del ...

