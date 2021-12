La Germania tira dritto verso il fallimento energetico dell’Ue (Di martedì 28 dicembre 2021) La Germania ha chiuso un’altra centrale nucleare. Ne restano soltanto tre in piedi sul territorio tedesco mentre esplodono tutte le contraddizioni dell’ambientalismo. Senza nucleare aumentano le emissioni, perché Berlino dovrà contare di più su gas e carbone per ottenere lo stesso livello di consumo energetico. Nel frattempo i prezzi dell’elettricità sono saliti vertiginosamente avvicinandosi ai 250 euro/MhW: sono gli effetti delle politiche green e dell’elettrificazione; e del massiccio stimolo pubblico voluto dai governi per riavviare l’economia dopo la pandemia. Nonostante queste difficoltà, la Germania non cambia i propri programmi e va avanti con lo smantellamento del sistema nucleare. La prima potenza d’Europa, che poggia il proprio primato sull’industria pesante, non è una nazione indipendente sul piano ... Leggi su panorama (Di martedì 28 dicembre 2021) Laha chiuso un’altra centrale nucleare. Ne restano soltanto tre in piedi sul territorio tedesco mentre esplodono tutte le contraddizioni dell’ambientalismo. Senza nucleare aumentano le emissioni, perché Berlino dovrà contare di più su gas e carbone per ottenere lo stesso livello di consumo. Nel frattempo i prezzi dell’elettricità sono saliti vertiginosamente avvicinandosi ai 250 euro/MhW: sono gli effetti delle politiche green e dell’elettrificazione; e del massiccio stimolo pubblico voluto dai governi per riavviare l’economia dopo la pandemia. Nonostante queste difficoltà, lanon cambia i propri programmi e va avanti con lo smantellamento del sistema nucleare. La prima potenza d’Europa, che poggia il proprio primato sull’industria pesante, non è una nazione indipendente sul piano ...

