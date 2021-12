La Germania punta sulla pillola anti-Covid di Pfizer: pronto l’acquisto di 1 milione di dosi (Di martedì 28 dicembre 2021) La Germania è pronta a comprare 1 milione di dosi della pillola anti Covid di Pfizer. Il farmaco Paxlovid è «estremamente promettente» perché può aiutare le persone che rischiano di ammalarsi gravemente, ha detto il ministro della Salute Karl Lauterbach all’agenzia di stampa tedesca Dpa. In Germania le infezioni di Coronavirus causate dalla variante Omicron sono in rapido aumento. Stando agli ultimi dati, nel Paese sono 10.443 i casi di variante, in crescita del 43% rispetto al giorno precedente. Stando allo studio dell’azienda farmaceutica statunitense, il Paxlovid è efficace contro la nuova mutazione del Coronavirus. Le prime forniture della pillola anti Covid di Pfizer sono attese ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021) Laè pronta a comprare 1didelladi. Il farmaco Paxlovid è «estremamente promettente» perché può aiutare le persone che rischiano di ammalarsi gravemente, ha detto il ministro della Salute Karl Lauterbach all’agenzia di stampa tedesca Dpa. Inle infezioni di Coronavirus causate dalla variante Omicron sono in rapido aumento. Stando agli ultimi dati, nel Paese sono 10.443 i casi di variante, in crescita del 43% rispetto al giorno precedente. Stando allo studio dell’azienda farmaceutica statunitense, il Paxlovid è efficace contro la nuova mutazione del Coronavirus. Le prime forniture delladisono attese ...

Advertising

PaxxyMat : @verdino2008 Eh,e solitamente (ma non sempre) le rinnovabili vengono spinte anche dalla lobby del gas/petrolio/carb… - argomauta1 : La Germania ha raggiunto la punta di contagi il 27 novembre. Da quella data i contagi sono costantemente calati pra… - persemprecalcio : ?? In vista dell'imminente mercato di gennaio, Ivan #Juric vuole una punta di peso che sostituisca Zaza e in prospet… - SFrige_ : @GuidoCrosetto Se guardo quali sono i giornali più letti in Germania o in Gran Bretagna, non vedo fogli garantisti e in punta di penna... - Muschelschloss : RT @tg2rai: #Covid, la #Germania punta ancora sulla vaccinazione mentre la #GranBretagna supera i centomila contagi al giorno. Allarme dell… -