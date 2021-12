La Gazzetta titola sul caso Osimhen: “sarà braccio di ferro con il Napoli per la Coppa d’Africa?” (Di martedì 28 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport titola sul “caso Osimhen”. Il nigeriano vuole giocare in Coppa d’Africa, il Napoli è in tensione, “sarà braccio di ferro?”. “La tensione c’è e si avverte anche se non in tutto il suo fragore. Perché Victor Osimhen vorrebbe tanto poter esser in campo con la Nigeria nella Coppa d’Africa”. Il raduno della Nigeria è fissato per domani. Venerdì Osimhen ha la visita di controllo con il dottor Canonico e il chirurgo che lo ha operato, Tartaro. La Tac dirà qualcosa in più del suo recupero. La Gazzetta dello Sport scrive: “Domani è fissato il raduno della Nigeria. Osimhen potrebbe pure rispondere anche ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Ladello Sportsul “”. Il nigeriano vuole giocare in, ilè in tensione, “di?”. “La tensione c’è e si avverte anche se non in tutto il suo fragore. Perché Victorvorrebbe tanto poter esser in campo con la Nigeria nella”. Il raduno della Nigeria è fissato per domani. Venerdìha la visita di controllo con il dottor Canonico e il chirurgo che lo ha operato, Tartaro. La Tac dirà qualcosa in più del suo recupero. Ladello Sport scrive: “Domani è fissato il raduno della Nigeria.potrebbe pure rispondere anche ...

