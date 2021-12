La finta lotta della sinistra per la progressività (Di martedì 28 dicembre 2021) Quanto si è discusso del “contributo di solidarietà”. Per molti giorni la “tassa” che sterilizzava per un anno la riforma fiscale per i “ricchi” (redditi oltre i 75 mila euro) è stata una misura fondamentale per le sorti politiche del paese: il simbolo della lotta alle disuguaglianze. A un certo punto, era quasi parso che la misura proposta da Mario Draghi, dal valore di circa 250 milioni di euro, potesse servire a evitare lo sciopero generale di Cgil e Uil che avevano innalzato il taglio delle tasse ai ricchi come emblema della politica da “Robin Hood al contrario” (copyright Bombardieri) del governo. E il Pd, nonostante avesse siglato con i partiti di maggioranza quell’accodo sulla riforma fiscale e sebbene neppure il M5s fosse proprio favorevole alla nuova tassa, ha accusato FI, Lega e Iv di aver affossato il “contributo di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 dicembre 2021) Quanto si è discusso del “contributo di solidarietà”. Per molti giorni la “tassa” che sterilizzava per un anno la riforma fiscale per i “ricchi” (redditi oltre i 75 mila euro) è stata una misura fondamentale per le sorti politiche del paese: il simboloalle disuguaglianze. A un certo punto, era quasi parso che la misura proposta da Mario Draghi, dal valore di circa 250 milioni di euro, potesse servire a evitare lo sciopero generale di Cgil e Uil che avevano innalzato il taglio delle tasse ai ricchi come emblemapolitica da “Robin Hood al contrario” (copyright Bombardieri) del governo. E il Pd, nonostante avesse siglato con i partiti di maggioranza quell’accodo sulla riforma fiscale e sebbene neppure il M5s fosse proprio favorevole alla nuova tassa, ha accusato FI, Lega e Iv di aver affossato il “contributo di ...

Advertising

mav_vivi : Sii onesto con te stesso! Non far più finta di niente reagisci! Lotta con i #ViVi ?????? - Akiro75 : @serts88 @DavidPuente E non faccia finta di non capire il valore delle parole. Il senso di zangrillo di allora ed a… - CappellMatto : Sii onesto con te stesso! Non far più finta di niente reagisci! Lotta con i #ViVi ?????? - Veruska89835965 : RT @asianiclara: Sii onesto con te stesso! Non far più finta di niente reagisci! Lotta con i #ViVi ?????? - ChiaraAcqua1 : Sii onesto con te stesso! Non far più finta di niente reagisci! Lotta con i #ViVi ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : finta lotta La Francia prova ad arginare lo strapotere degli influencer ... e ha un obiettivo dichiarato per l'anno nuovo: "La lotta alle pratiche sleali del marketing d'... per partecipare al reality L'Amour est aveugle si è finta maggiorenne. "Sono una imprenditrice in stile ...

La fiction e i dubbi sul fingere che la pandemia non ci sia ...avvenendo? Colei che comanda gli autori ha detto che lei per la verità aveva pensato di far finta ... Non credo ai complotti tranne quando riguardano i ricchi, dice un personaggio pregno di lotta di ...

La finta lotta della sinistra per la progressività Il Foglio La finta lotta della sinistra per la progressività Superbonus, bonus facciate, bonus mobili. Il Pd ha parlato tanto del “contributi di solidarietà” sui ricchi, ma nella pratica di governo ha aumentato tutte le spese più regressive togliendo i paletti ...

... e ha un obiettivo dichiarato per l'anno nuovo: "Laalle pratiche sleali del marketing d'... per partecipare al reality L'Amour est aveugle si èmaggiorenne. "Sono una imprenditrice in stile ......avvenendo? Colei che comanda gli autori ha detto che lei per la verità aveva pensato di far... Non credo ai complotti tranne quando riguardano i ricchi, dice un personaggio pregno didi ...Superbonus, bonus facciate, bonus mobili. Il Pd ha parlato tanto del “contributi di solidarietà” sui ricchi, ma nella pratica di governo ha aumentato tutte le spese più regressive togliendo i paletti ...