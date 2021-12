La famiglia nel pallone: i fratelli Alcantara (Di martedì 28 dicembre 2021) A distanza di un mese da quando vi abbiamo raccontato la storia della famiglia Sottil, oggi noi della redazione di 11contro11 vogliamo narrarvi le vicende di due fratelli, uno brasiliano e l’altro spagnolo: gli Alcantara. La rubrica dedicata alle più importanti famiglie del calcio torna puntuale e oggi presenta le carriere di Rafael e Thiago. Come per i Boateng, i due ragazzi hanno deciso di indossare le maglie di due diverse formazioni nazionali: il maggiore, Thiago, ha scelto di rappresentare i colori spagnoli; il minore, Rafael, ha deciso di giocare per la Seleção. Dopo una breve introduzione, ecco narrato il vissuto sportivo dei due Alcantara. La storia dei fratelli Alcantara Thiago e Rafael sono nati entrambi da genitori molto sportivi: il padre era infatti un ex-calciatore ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 28 dicembre 2021) A distanza di un mese da quando vi abbiamo raccontato la storia dellaSottil, oggi noi della redazione di 11contro11 vogliamo narrarvi le vicende di due, uno brasiliano e l’altro spagnolo: gli. La rubrica dedicata alle più importanti famiglie del calcio torna puntuale e oggi presenta le carriere di Rafael e Thiago. Come per i Boateng, i due ragazzi hanno deciso di indossare le maglie di due diverse formazioni nazionali: il maggiore, Thiago, ha scelto di rappresentare i colori spagnoli; il minore, Rafael, ha deciso di giocare per la Seleção. Dopo una breve introduzione, ecco narrato il vissuto sportivo dei due. La storia deiThiago e Rafael sono nati entrambi da genitori molto sportivi: il padre era infatti un ex-calciatore ...

