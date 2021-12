La donna pestata dal compagno che non aveva gradito il pranzo di Natale

(Di martedì 28 dicembre 2021) Una storia di violenze. Di quelle che avvengono all’interno delle mura domestiche per i motivi più futili e che si celano dietro stupide scuse. Come quella che è avvenuta nel quartiere Barriera di Milano, nella zona Nord-Est di Torino, dove unaè stata picchiata dal. Il “movente”? All’uomo non era piaciuto ildipreparato dalla. Adesso il 37enne è stato arrestato e denunciato con l’accusa di violenza domestica ed è stato traferito nel carcere torinese “Lorusso e Cutugno”.picchiata dala causa deldinonNon sappiamo se l’uomo avesse dato in escandescenza già in passato. Ma come riportano i quotidiani La Stampa e La Repubblica quel pestaggio ...

