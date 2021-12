La democrazia americana sopravviverà a Biden? (Di martedì 28 dicembre 2021) A un anno dall’elezione di Joe Biden, la democrazia americana sopravviverà con un Presidente in continuo calo di consenso, dall’iniziale 55% all’attuale 43% degli americani? Che significherà per i Democratici la prova decisiva delle elezioni di mid-term del novembre 2022? E, questo, l’interrogativo che gli americani si pongono dopo un anno di Amministrazione presidenziale dell’anziano leader. Il precipitoso ritiro dall’Afghanistan ha dato un colpo alla sua immagine. L’inflazione è salita al 6% per la prima volta negli ultimi decenni. Il deficit federale ha toccato il record di 3 mila miliardi di dollari, mentre la disoccupazione scende al 4,8% dopo aver toccato con Trump il 14%. Le elezioni di novembre saranno decisive perché potranno mettere nelle mani dei Repubblicani tendenza trumpiana entrambe i rami del Congresso ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) A un anno dall’elezione di Joe, lacon un Presidente in continuo calo di consenso, dall’iniziale 55% all’attuale 43% degli americani? Che significherà per i Democratici la prova decisiva delle elezioni di mid-term del novembre 2022? E, questo, l’interrogativo che gli americani si pongono dopo un anno di Amministrazione presidenziale dell’anziano leader. Il precipitoso ritiro dall’Afghanistan ha dato un colpo alla sua immagine. L’inflazione è salita al 6% per la prima volta negli ultimi decenni. Il deficit federale ha toccato il record di 3 mila miliardi di dollari, mentre la disoccupazione scende al 4,8% dopo aver toccato con Trump il 14%. Le elezioni di novembre saranno decisive perché potranno mettere nelle mani dei Repubblicani tendenza trumpiana entrambe i rami del Congresso ...

Advertising

HuffPostItalia : La democrazia americana sopravviverà a Biden? - guiodic : La democrazia è ormai solo un feticcio. Buono per difendere i fascisti ucraini, l'apartheid in Israele, le nostalgi… - MauroGiubileo : .@WSJopinion: @VP @KamalaHarris afferma che le principali minacce alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti sono i… - GramsciAG : @MaurizioARicci @lucia_pal @Franco32656300 Mi permetto di dissentire sulla inutilità della democrazia in questi pae… - StevenForti : RT @rivistailmulino: La radicalizzazione della vita pubblica americana si è ormai tradotta in una vera guerra politica che rischia di erode… -

Ultime Notizie dalla rete : democrazia americana Gli Usa dell'esagerato 'politically correct' e il rischio omologazione Dunque proprio quelli che in teoria sono il cuore della cultura americana, e che ogni anno riescono ... Come possono allora gli americani convocare un summit globale sulla democrazia, accusando i Paesi ...

Agostino Casaroli, il "pontiere" di Giovanni Paolo II Incontrò a Budapest il cardinale Jozsef Mindszenty, esule nell'ambasciata americana. A Praga ... nei decenni di governo della Democrazia Cristiana ha attraverso figure come Giulio Andreotti, decisivo ...

Gli interrogativi sulla democrazia americana di Shen Haixiong ilGiornale.it Una vita contro i nemici della democrazia Esistesse un premio per i pensatori più critici e radicali della politica estera statunitense di sicuro lo vincerebbe lui. Del resto, per un linguista emerito come Noam Chomsky, padre della linguistic ...

Democrazia: l'Ue baluardo ma negli Usa Trump incalza Siamo ormai così abituati a sentirci accomunati in una grande famiglia - l’Occidente – che facciamo fatica a vedere come la pandemia stia scavando un fossato politico tra Europa ...

Dunque proprio quelli che in teoria sono il cuore della cultura, e che ogni anno riescono ... Come possono allora gli americani convocare un summit globale sulla, accusando i Paesi ...Incontrò a Budapest il cardinale Jozsef Mindszenty, esule nell'ambasciata. A Praga ... nei decenni di governo dellaCristiana ha attraverso figure come Giulio Andreotti, decisivo ...Esistesse un premio per i pensatori più critici e radicali della politica estera statunitense di sicuro lo vincerebbe lui. Del resto, per un linguista emerito come Noam Chomsky, padre della linguistic ...Siamo ormai così abituati a sentirci accomunati in una grande famiglia - l’Occidente – che facciamo fatica a vedere come la pandemia stia scavando un fossato politico tra Europa ...