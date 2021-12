La Danimarca ha il più alto tasso di infezioni al mondo (Di martedì 28 dicembre 2021) La Danimarca diventa il Paese con il più alto tasso di infezione da Covid al mondo, con 1.612 casi ogni 100.000 persone. Il Paese di 5,8 milioni di abitanti - riferisce il Guardian - ha registrato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Ladiventa il Paese con il piùdi infezione da Covid al, con 1.612 casi ogni 100.000 persone. Il Paese di 5,8 milioni di abitanti - riferisce il Guardian - ha registrato ...

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca più La Danimarca ha il più alto tasso di infezioni al mondo La Danimarca diventa il Paese con il più alto tasso di infezione da Covid al mondo, con 1.612 casi ogni 100.000 persone. Il Paese di 5,8 milioni di abitanti - riferisce il Guardian - ha registrato lunedì ...

