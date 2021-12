La crisi dimenticata di Air Italy. Dal primo gennaio oltre 1.300 lavoratori senza occupazione e senza Cig, nel silenzio generale (Di martedì 28 dicembre 2021) Tanto si parla di Ita-Alitalia quanto poco lo si fa di Ita Airways, quella che una volta di chiamava Meridiana e che per anni è stata la compagnia “da e per” la Sardegna . Eppure anche qui i posti a rischio sono tanti, oltre 1.300, e per loro, con lo scoccare del nuovo anno, finirà la cassa integrazione e partiranno i licenziamenti. Lo scorso 9 dicembre l’Enac ha revocato le certificazioni alla compagnia, altro fattore che pregiudica ogni tentativo di salvataggio. In questi mesi nessuno dei lavoratori di Air Italy è stato assunto da Ita che ha attinto in larga parte agli ex dipendenti di Alitalia, pur sbandierando una discontinuità aziendale con la ex compagnia. Elemento cruciale per il benestare di Bruxelles ai sostegni pubblici alla nuova compagnia. Certo, Air Italy non è una società dello Stato, anzi, è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Tanto si parla di Ita-Alitalia quanto poco lo si fa di Ita Airways, quella che una volta di chiamava Meridiana e che per anni è stata la compagnia “da e per” la Sardegna . Eppure anche qui i posti a rischio sono tanti,1.300, e per loro, con lo scoccare del nuovo anno, finirà la cassa integrazione e partiranno i licenziamenti. Lo scorso 9 dicembre l’Enac ha revocato le certificazioni alla compagnia, altro fattore che pregiudica ogni tentativo di salvataggio. In questi mesi nessuno deidi Airè stato assunto da Ita che ha attinto in larga parte agli ex dipendenti di Alitalia, pur sbandierando una discontinuità aziendale con la ex compagnia. Elemento cruciale per il benestare di Bruxelles ai sostegni pubblici alla nuova compagnia. Certo, Airnon è una società dello Stato, anzi, è una ...

