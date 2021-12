La Corte russa ordina la chiusura di «Memorial» | la più antica Ong del Paese per la difesa dei diritti umani

(Di martedì 28 dicembre 2021), la storica Ongche opera indei, è costretta a chiudere. È stato deciso oggi, 28 dicembre, dallasuprema, che hato ladell’organizzazione ai sensi della controversa legislazione sugli «agenti stranieri», che bolla le organizzazioni che ricevono fondi dall’estero e le loro azioni come contrari agli interessi della Russia. Come riportato dal Guardian, nella sua sentenza il giudice ha nominato «ripetute» e «consistenti» violazioni della legge. Una posizione cheha definito politicamente motivata. La decisione è arrivata il giorno dopo la condanna a 15 anni di carcere del presidente storico dell’associazione, Yuri Dmitriev, ...

Mercoledì la sentenza per il "braccio" di Memorial che si occupa di diritti umani LaSupremaha ordinato la chiusura di Memorial, l'organizzazione per la difesa dei diritti umani...Chiuso il Memorial, la pi antica organizzazione per la difesa dei diritti umanifondata durante la perestrojka da Andrei Sakharov, che si occupa di commemorare le vittime del regime sovietico. Memorial accusata di agire come agente straniero che riceve finanziamenti dall'...La Corte suprema russa ha ordinato la chiusura di Memorial, la più antica organizzazione per la difesa dei diritti umani russa fondata durante la perestrojka da Andrei Sakharov, che si occupa di comme ...La sentenza della Corte Suprema: da oggi sarà «liquidato» il braccio internazionale dell’ong, che archivia le memorie dei gulag. Mercoledì la sentenza per il «braccio» di Memorial che si occupa di dir ...