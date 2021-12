La Confindustria appoggia la transizione atomica di Cingolani

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) I nuclearisti gonfiano il petto per un fine anno «atomico», nel senso della propaganda. Da Bonomi a Salvini è tutto un gran parlare di «nucleare da rilanciare». A spianare loro la strada è stato, in queste settimane, il ministro dellaecologica, Roberto, che si è espresso favorevolmente all’inserimento dell’energianella tassonomia europea verde e, più recentemente, ha dichiarato al Financial Times di non essere «un fan del nucleare ma dell’innovazione», precisando, però, che l’Italia dovrebbe considerare di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.