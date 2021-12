La bimba va a svegliare il papà, lui non risponde: Francesco è morto a 42 anni (Di martedì 28 dicembre 2021) Un uomo di 42 anni, Francesco Lelli, è morto in casa nel suo letto a Pineto, nel teramano: la tragica scoperta del suo decesso è stata fatta dalla figlioletta di 10 anni, che al mattino presto è andata a svegliare i genitori nel lettone. Ma se la mamma ha subito risposto agli appelli della bambina, non è stato lo stesso per il papà, che non rispondeva e appariva esanime. Vedendo che c’era qualcosa che non andava, la moglie ha così chiamato i soccorsi, che sono intervenuti e lo hanno trovato in condizioni disperate, racconta oggi il Corriere Adriatico. Trasportato in ospedale ad Atri, Francesco non ce l’ha fatta: la causa della morte è un infarto. Il pm di turno dopo l’ispezione cadaverica fatta dal medico del pronto soccorso ha firmato ... Leggi su blog.libero (Di martedì 28 dicembre 2021) Un uomo di 42Lelli, èin casa nel suo letto a Pineto, nel teramano: la tragica scoperta del suo decesso è stata fatta dalla figlioletta di 10, che al mattino presto è andata ai genitori nel lettone. Ma se la mamma ha subito risposto agli appelli della bambina, non è stato lo stesso per il, che nonva e appariva esanime. Vedendo che c’era qualcosa che non andava, la moglie ha così chiamato i soccorsi, che sono intervenuti e lo hanno trovato in condizioni disperate, racconta oggi il Corriere Adriatico. Trasportato in ospedale ad Atri,non ce l’ha fatta: la causa della morte è un infarto. Il pm di turno dopo l’ispezione cadaverica fatta dal medico del pronto soccorso ha firmato ...

Advertising

Bettabetta59 : RT @Sfn1974: La bimba va a svegliare il papà, lui non risponde: Francesco è morto a 42 anni - amipavv : RT @Sfn1974: La bimba va a svegliare il papà, lui non risponde: Francesco è morto a 42 anni - CaligaraAnna : RT @Sfn1974: La bimba va a svegliare il papà, lui non risponde: Francesco è morto a 42 anni - Bomba2H : RT @Sfn1974: La bimba va a svegliare il papà, lui non risponde: Francesco è morto a 42 anni - Sfn1974 : La bimba va a svegliare il papà, lui non risponde: Francesco è morto a 42 anni -