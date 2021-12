Katia Ricciarelli in lacrime | “Il natale più brutto della mia vita”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Anche la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri si è aperta all’insegna dei momenti nostalgici di. Questa volta la cantante ha avuto una crisi perchè il giorno diha fatto un bilancio di quello che è il suo percorso, che è stato il suo percorso e di quello che ha anche fuori dalla casa. Non è la prima volta che si rende conto di essere da sola, di aver messo davanti a tutto il lavoro; da quando la sua mamma non c’è più ha perso il punto di riferimento e anche a causamalattia di sua sorella, che ormai neppure la conosce, è rimasta sola, senza nessun affetto. E così quando ha visto tutti i video dei familiari dei concorrenti del GF VIP, il giorno di, ha avuto una vera e propria crisi. E senza tanti giri di parole ad Alfonso Signorini ha spiegato: “Devo dire ...

... il padrone di casa ha dato il via alle nomination annunciando i nomi dei concorrenti preferiti dalla casa e quindi immuni:, Lulù Selassié , Manila Nazzaro e Jessica Selassié . Le ...Dopo la puntata è arrivato pure il sostegno diche ha chiamato "carogna" Lulù (perché lo scontro ha avuto inizio per via delle pulizie "mancate") e menzionato anche Manuel Bortuzzo .Anche la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri si è aperta all’insegna dei momenti nostalgici di Katia Ricciarelli. Questa volta la cantante ha avuto una crisi perchè il giorno di Natale ha f ...“Come fa Manuel a stare con Lulù?”, il brutto commento di Katia Ricciarelli dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ecco il video.