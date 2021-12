Katia Ricciarelli: “Ho passato il più brutto Natale della mia vita” (Di martedì 28 dicembre 2021) Alfonso Signorini dedica una parte della puntata di lunedì al racconto del Natale nella casa del Grande Fratello Vip 6 e Katia Ricciarelli diventa protagonista di un racconto inaspettato. Il Natale più brutto di Katia Ricciarelli La cantante lirica racconta come si sia sentita sola e fallita nel vedere l’affetto che gli altri concorrenti hanno ricevuto da casa, dai loro familiari, mentre lei non ha ricevuto niente di tutto ciò. Ad Alfonso Signorini confessa: “È stato il più brutto Natale della mia vita. Vedere la gioia dei parenti, mi ha fatto sentire sola. Non volevo rovinare la loro gioia, ma ho avito una forte crisi e mi sono chiusa in camera. Che brutta giornata, piena di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 dicembre 2021) Alfonso Signorini dedica una partepuntata di lunedì al racconto delnella casa del Grande Fratello Vip 6 ediventa protagonista di un racconto inaspettato. IlpiùdiLa cantante lirica racconta come si sia sentita sola e fallita nel vedere l’affetto che gli altri concorrenti hanno ricevuto da casa, dai loro familiari, mentre lei non ha ricevuto niente di tutto ciò. Ad Alfonso Signorini confessa: “È stato il piùmia. Vedere la gioia dei parenti, mi ha fatto sentire sola. Non volevo rovinare la loro gioia, ma ho avito una forte crisi e mi sono chiusa in camera. Che brutta giornata, piena di ...

