Katia Ricciarelli contro le sorelle Selassié al Grande Fratello Vip, duro attacco a Lulù: “È una carogna” (Di martedì 28 dicembre 2021) Momenti di confidenze per Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, grandi amiche nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata di lunedì sera l’ex Miss Italia ha avuto un crollo in seguito alle durissime accuse ricevute da Clarissa Selassié, presente in studio. E la cantante lirica, confortandola, ha definito “carognette” le tre principesse attaccando in particolar modo Lulù: il suo giudizio è glaciale. Manila Nazzaro in crisi dopo la puntata: Katia Ricciarelli la conforta Al Grande Fratello Vip Manila Nazzaro ha avuto un momento di sconforto al termine della puntata andata in onda lunedì sera. Nel corso della diretta, infatti, la concorrente è stata pesantemente attaccata da Clarissa Selassié ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Momenti di confidenze per Manila Nazzaro e, grandi amiche nella Casa delVip. Dopo la puntata di lunedì sera l’ex Miss Italia ha avuto un crollo in seguito alle durissime accuse ricevute da Clarissa, presente in studio. E la cantante lirica, confortandola, ha definito “carognette” le tre principesse attaccando in particolar modo: il suo giudizio è glaciale. Manila Nazzaro in crisi dopo la puntata:la conforta AlVip Manila Nazzaro ha avuto un momento di sconforto al termine della puntata andata in onda lunedì sera. Nel corso della diretta, infatti, la concorrente è stata pesantemente attaccata da Clarissa...

Advertising

fanpage : Katia Ricciarelli furiosa con Lulù #gfvip - Ship21G : RT @M4rt1niSlut: Katia Ricciarelli in sintesi: #GFvip - infoitcultura : Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro contro Manuel Bortuzzo: 'Come fa a stare con una come Lulù?' - pacozzo1957 : Il peggio esempio dell età che avanza Katia Ricciarelli #GFvip - infoitcultura : Gf Vip 6, Miriana Trevisan si schiera con le Selassié contro Katia Ricciarelli -