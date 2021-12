Katia Ricciarelli al veleno dopo la diretta del GF Vip 6: “Ma come fa?” (Di martedì 28 dicembre 2021) Katia Ricciarelli, diretta impegnativa la 30esima del GF Vip 6. Alfonso Signorini è tornato dai suoi vipponi lunedì 27 dicembre 2021, subito dopo le feste. Feste che per la cantante sono state molto difficili. “Devo dire la verità, è stato il Natale più brutto della mia vita. Vedere la gioia dei messaggi, dei baci dei figli e dei parenti degli altri mi ha fatto pensare che mi sono trovata sola con una famiglia molto ridotta. Non ho mai passato il Natale lontano da mia mamma, questa volta ero sola”. Quindi Katia Ricciarelli ha raccontato lo sconforto vissuto nel giorno di Natale nella Casa tra malinconia, pensieri e rimpianti: “Ho trascurato la mia vita privata – ha aggiunto in confessionale – Che brutta giornata, piena di malinconie, pensieri, rimpianti. Pensavo di aver fatto bene a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021)impegnativa la 30esima del GF Vip 6. Alfonso Signorini è tornato dai suoi vipponi lunedì 27 dicembre 2021, subitole feste. Feste che per la cantante sono state molto difficili. “Devo dire la verità, è stato il Natale più brutto della mia vita. Vedere la gioia dei messaggi, dei baci dei figli e dei parenti degli altri mi ha fatto pensare che mi sono trovata sola con una famiglia molto ridotta. Non ho mai passato il Natale lontano da mia mamma, questa volta ero sola”. Quindiha raccontato lo sconforto vissuto nel giorno di Natale nella Casa tra malinconia, pensieri e rimpianti: “Ho trascurato la mia vita privata – ha aggiunto in confessionale – Che brutta giornata, piena di malinconie, pensieri, rimpianti. Pensavo di aver fatto bene a ...

