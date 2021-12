Juventus, sarà asta di mercato con Inter e Milan per il calciatore del Sassuolo (Di martedì 28 dicembre 2021) Gianluca Scamacca è un nome che intriga in tanti sul mercato italiano: la recente esplosione in campo, dopo un avvio di stagione non da titolare fisso con Dionisi al Sassuolo, e la sua forte candidatura anche per un ruolo sempre più centrali in ottica Nazionale hanno fatto lievitare l’Interesse delle big della Serie A per il centravanti romano e di conseguenza il suo valore economico. Gianluca Scamacca, JuventusInter e Milan ci fanno più di un pensiero. Entrambe le Milanesi hanno infatti individuato in Scamacca l’erede di Dzeko e Ibrahimovic. Ad oggi è però la Juventus club che ne avrebbe maggiormente bisogno per colmare quel vuoto in organico lasciato dalla scorsa estate da Cristiano Ronaldo. La valutazione di circa 25 milioni di euro dei mesi ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 dicembre 2021) Gianluca Scamacca è un nome che intriga in tanti sulitaliano: la recente esplosione in campo, dopo un avvio di stagione non da titolare fisso con Dionisi al, e la sua forte candidatura anche per un ruolo sempre più centrali in ottica Nazionale hanno fatto lievitare l’esse delle big della Serie A per il centravanti romano e di conseguenza il suo valore economico. Gianluca Scamacca,ci fanno più di un pensiero. Entrambe leesi hanno infatti individuato in Scamacca l’erede di Dzeko e Ibrahimovic. Ad oggi è però laclub che ne avrebbe maggiormente bisogno per colmare quel vuoto in organico lasciato dalla scorsa estate da Cristiano Ronaldo. La valutazione di circa 25 milioni di euro dei mesi ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sarà Scamacca agita il mercato: la Juve ci prova per gennaio, Inter e Milan possono scatenare l'asta a giugno ... il Milan lo tiene in considerazione come pista per il futuro, ma ad oggi è la Juventus il club che ... se è vero come è vero che la priorità per gennaio sarà di piazzare gli esuberi come Ramsey e ...

Un pizzico d'Italia alla conquista dell'Africa ... consegnando di fatto lo scudetto alla Juventus. Sono tutti ragazzi che giocano in Europa, molti in ... "Per me è come lavorare in Europa, il Camerun sarà il mio battesimo di fuoco in Africa - racconta - ...

