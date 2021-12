Juventus-Napoli: senza Osimhen, la Fifa lo blocca (Di martedì 28 dicembre 2021) Victor Osimhen non potrà giocare con la Juventus alla ripresa del campionato, il piano del Napoli salta per un regolamento Fifa. La notizia viene lanciata da Il Mattino che ripercorre un rumors che raccontava della proposta della società azzurra alla Nigeria, per avere una deroga e far giocare Osimhen con la Juventus. Una possibilità che non potrà essere messa in atto, non per mancanza di volontà delle parti e nemmeno di Osimhen, ma perché i regolamenti non lo permettono. Osimhen: niente Juventus, il motivo Ecco quanto riferisce Il Mattino sulla vicenda Osimhen, che non potrà scendere in campo con i bianconeri il 6 gennaio 2022: “Mancano, seguendo le indicazioni dei regolamenti Fifa, i margini per far ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 dicembre 2021) Victornon potrà giocare con laalla ripresa del campionato, il piano delsalta per un regolamento. La notizia viene lanciata da Il Mattino che ripercorre un rumors che raccontava della proposta della società azzurra alla Nigeria, per avere una deroga e far giocarecon la. Una possibilità che non potrà essere messa in atto, non per mancanza di volontà delle parti e nemmeno di, ma perché i regolamenti non lo permettono.: niente, il motivo Ecco quanto riferisce Il Mattino sulla vicenda, che non potrà scendere in campo con i bianconeri il 6 gennaio 2022: “Mancano, seguendo le indicazioni dei regolamenti, i margini per far ...

