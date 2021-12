Juventus-Napoli, Auriemma lancia l’allarme (Di martedì 28 dicembre 2021) Juventus-Napoli, Raffaele Auriemma lancia l’allarme in vista del big match del 6 gennaio all’Allianz Stadium di Torino. Dopo il caos della scorsa stagione, Juventus-Napoli torna nel mirino dell’ASL partenopea a causa dell’aumento di contagi Covid nelle fila del club azzurro, che oltre a Fabian Ruiz e Insigne informa che anche Irving Lozano è risultato positivo. Il giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, Raffaele Auriemma, ha commentato la notizia relativa a Hirving Lozano, positivo al Covid. Ecco quanto si legge sui social: “In vista della gara in programma il 6 gennaio, si rischia di finire come Juve-Napoli del campionato scorso…”. In quella occasione, in seguito a un provvedimento dell’Asl di Napoli, ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 dicembre 2021), Raffaelein vista del big match del 6 gennaio all’Allianz Stadium di Torino. Dopo il caos della scorsa stagione,torna nel mirino dell’ASL partenopea a causa dell’aumento di contagi Covid nelle fila del club azzurro, che oltre a Fabian Ruiz e Insigne informa che anche Irving Lozano è risultato positivo. Il giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, Raffaele, ha commentato la notizia relativa a Hirving Lozano, positivo al Covid. Ecco quanto si legge sui social: “In vista della gara in programma il 6 gennaio, si rischia di finire come Juve-del campionato scorso…”. In quella occasione, in seguito a un provvedimento dell’Asl di, ...

GoalItalia : #JuveNapoli di nuovo a rischio per Covid? L'ASL Napoli 2: 'Situazione da monitorare' ? - SkySport : Juventus-Napoli, l'ASL avvisa: 'La situazione è da monitorare, navighiamo a vista' #SkySport #JuventusNapoli… - sscnapoli : ?? #JuventusNapoli biglietti settore ospiti in vendita da giovedì 30 dicembre. Le modalità di acquisto ?? - iamfilz : RT @robypava: Come occupiamo questi giorni fino al rinvio di Juventus-Napoli? - Fprime86 : RT @sportmediaset: Juventus-Napoli, l'ASL avvisa: 'Navighiamo a vista'. #SportMediaset -