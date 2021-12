Juventus Napoli, altro caso Covid: match sempre più a rischio (Di martedì 28 dicembre 2021) Juventus-Napoli, del prossimo sei gennaio, rischia seriamente di non essere giocata; nelle ultime ore, infatti, è emerso un altro caso Covid. La Serie A riprenderà il prossimo sei gennaio; il calendario ci mette di fronte subito due big match, Milan-Roma e Juventus-Napoli. Allo Stadium le due squadre si giocano tanto del loro futuro. I ragazzi di Allegri, quattro vittorie nelle ultime cinque partite, vogliono conquistare i tre punti per accorciare ulteriormente in classifica; discorso completamente diverso per i partenopei che hanno bisogno di dare una risposta dopo essere scivolati a meno sette dal primo posto nell’ultimo mese di campionato. Per questa sfida Allegri potrà contare sui recuperi di Chiesa, Chiellini e Dybala mentre Spalletti deve fare ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 dicembre 2021), del prossimo sei gennaio, rischia seriamente di non essere giocata; nelle ultime ore, infatti, è emerso un. La Serie A riprenderà il prossimo sei gennaio; il calendario ci mette di fronte subito due big, Milan-Roma e. Allo Stadium le due squadre si giocano tanto del loro futuro. I ragazzi di Allegri, quattro vittorie nelle ultime cinque partite, vogliono conquistare i tre punti per accorciare ulteriormente in classifica; discorso completamente diverso per i partenopei che hanno bisogno di dare una risposta dopo essere scivolati a meno sette dal primo posto nell’ultimo mese di campionato. Per questa sfida Allegri potrà contare sui recuperi di Chiesa, Chiellini e Dybala mentre Spalletti deve fare ...

