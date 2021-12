Juventus Napoli a rischio rinvio? La situazione sta peggiorando (Di martedì 28 dicembre 2021) Alla ripresa del campionato, la Juventus ospiterà il Napoli in una sfida decisiva per la classifica. Il match, però, rischia di non giocarsi. Il campionato è andato in pausa; al giro di boa troviamo l’Inter capolista con quattro punti di vantaggio sul Milan secondo. I nerazzurri, negli ultimi due mesi, hanno dimostrato di essere la squadra da battere e che, per levargli lo scudetto, servirà una vera e propria impresa. In zona Champions troviamo sei squadre in otto punti, dai trentanove del Napoli ai trentuno della Lazio. Alla ripresa, dopo le feste natalizie, il calendario ci mette di fronte due big match: Milan-Roma e Juventus-Napoli. Il match dello Stadium è fondamentale per quanto riguarda la classifica; i bianconeri, tredici punti nelle ultime cinque partite, hanno la possibilità di portarsi a ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 dicembre 2021) Alla ripresa del campionato, laospiterà ilin una sfida decisiva per la classifica. Il match, però, rischia di non giocarsi. Il campionato è andato in pausa; al giro di boa troviamo l’Inter capolista con quattro punti di vantaggio sul Milan secondo. I nerazzurri, negli ultimi due mesi, hanno dimostrato di essere la squadra da battere e che, per levargli lo scudetto, servirà una vera e propria impresa. In zona Champions troviamo sei squadre in otto punti, dai trentanove delai trentuno della Lazio. Alla ripresa, dopo le feste natalizie, il calendario ci mette di fronte due big match: Milan-Roma e. Il match dello Stadium è fondamentale per quanto riguarda la classifica; i bianconeri, tredici punti nelle ultime cinque partite, hanno la possibilità di portarsi a ...

GoalItalia : #JuveNapoli di nuovo a rischio per Covid? L'ASL Napoli 2: 'Situazione da monitorare' ? - sscnapoli : ?? #JuventusNapoli biglietti settore ospiti in vendita da giovedì 30 dicembre. Le modalità di acquisto ?? - SkySport : Juventus-Napoli, l'ASL avvisa: 'La situazione è da monitorare, navighiamo a vista' #SkySport #JuventusNapoli… - DenisDecorte : L’Asl su Juventus-Napoli: «Situazione da monitorare» via @OneFootball. Leggilo qui: - gilnar76 : Juventus-#Napoli, settore ospiti in vendita da giovedì: svelati i prezzi #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -