Juventus – Napoli a rischio? L'allarme dell'Asl: "Situazione da monitorare" (Di martedì 28 dicembre 2021) Il prossimo 6 gennaio si giocherà Juventus-Napoli ma in casa azzurra, oltre alla solita infermeria piena, Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne sono risultati positivi al Covid: una Situazione che rischia di avere nuove ripercussioni visti i precedenti dell'anno scorso quando l'Asl napoletana impedì la trasferta a Torino a causa di alcuni contatti dei calciatori azzurri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

