Juventus | Laura Zanetti lascia il Cda per motivi personali

(Di martedì 28 dicembre 2021) Laha comunicato che il consigliere di amministrazione non esecutivo e indipendente del club, nonché membro del Comitato ESG,, ha rassegnato le dimissioni dalla carica con decorrenza immediata e per: “Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico,non risulta detenere, alla data delle dimissioni, azioniesprime il più sentito ringraziamento alla dott.ssaper il lavoro svolto e l’impegno profuso nello svolgimento della carica”. Il 30 dicembre previsto un Cda per nominare il sostituto. SportFace.

Zanetti, consigliere non esecutivo e indipendente di Juventus Football Club, nonché membro del "Comitato ESG" della società calcistica, ha rassegnato le proprie dimissioni, in data odierna, ... La Juventus ha comunicato che il consigliere di amministrazione non esecutivo e indipendente del club, nonché membro del Comitato ESG, Laura Zanetti, ha rassegnato le dimissioni dalla carica con decor ... Il consigliere d'amministrazione non esecutivo indipendente di Juventus Laura Zanetti ha rassegnato le proprie dimissioni. Lo rende noto il club controllato da Exor con una nota, sottolineando che Zan ...