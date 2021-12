Juventus, ecco perché è stato sbagliato puntare su Kulusevski (Di martedì 28 dicembre 2021) Arrivato ad inizio 2020, Kulusevski non è riuscito ad imporsi nella Juventus come avrebbe voluto; lo svedese è uno dei cedibili. Kulusevski (Lapresse)L’arrivo di Allegri, dopo le difficoltà della scorsa stagione, non è bastato a riportare immediatamente la Juventus a grandi livelli. I bianconeri sono andati alla pausa natalizia da quinti in classifica; una situazione da ritenere positiva solo considerando la classifica di due mesi fa. Le ambizioni erano ben diverse e proprio per questo il bilancio non può essere considerato soddisfacente. I conti, però, si fanno alla fine e al partire dal sei gennaio Bonucci e compagni si giocheranno la possibilità di scrivere un finale di stagione ben diverso. Sarà importante anche il mercato con la società decisa a rimediare ai tanti, troppi, errori del passato. Sono ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 dicembre 2021) Arrivato ad inizio 2020,non è riuscito ad imporsi nellacome avrebbe voluto; lo svedese è uno dei cedibili.(Lapresse)L’arrivo di Allegri, dopo le difficoltà della scorsa stagione, non è baa riportare immediatamente laa grandi livelli. I bianconeri sono andati alla pausa natalizia da quinti in classifica; una situazione da ritenere positiva solo considerando la classifica di due mesi fa. Le ambizioni erano ben diverse e proprio per questo il bilancio non può essere considerato soddisfacente. I conti, però, si fanno alla fine e al partire dal sei gennaio Bonucci e compagni si giocheranno la possibilità di scrivere un finale di stagione ben diverso. Sarà importante anche il mercato con la società decisa a rimediare ai tanti, troppi, errori del passato. Sono ...

Advertising

aquila7630 : L'#ASL di #Napoli è preoccupata in vista del big match #JuventusNapoli del 6 gennaio: ecco le parole del direttore… - Onestidal2007 : @capuanogio Giovaaaa, #Insigne aspettava l'offerta della sua squadra del cuore, la #Juventus ma non avendola ricevu… - HollandGaeth : RT @claubgarcia: I tifosi della @juventus hanno voluto mandare un messaggio speciale di buona guarigione a @2DaniLuiz dopo il suo infortuni… - NCN_it : #UFFICIALE – #Juventus-#Napoli, biglietti del settore ospiti in vendita da giovedì: ecco le modalità di acquisto… - JoviAcm : RT @calcioesport360: ???? Ecco la classifica della #SerieA alla 19ª giornata che vede: ??#Inter in testa; ??#Milan, #Napoli e #Atalanta in zon… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ecco Pirlo pronto a tornare: summit per la fumata bianca Andrea Pirlo potrebbe presto tornare a guidare una squadra di calcio importante, dopo l'addio alla Juventus. Ecco le ultimeSono ore calde per il futuro di Andrea Pirlo. L'ex tecnico della Juventus potrebbe tornare presto a sedersi su una panchina prestigiosa. L'italiano, accosto spesso al ...

La vera missione impossibile è lo scudetto o rinforzarsi? ... come l'Inter, prima classificata e Juventus, Napoli e Roma, messe alle spalle . L'inizio di questa ... ancora meglio se fossero tre, ecco che le probabilità di una vittoria finale potrebbero aumentare ...

Juve, ecco il piano di Allegri per la zona Champions Corriere dello Sport Juventus-Napoli, l’intervento dell’ASL: “Situazione da monitorare” La sera del 6 gennaio è previsto il big match tra Juventus e Napoli. La partita però capita nuovamente in un contesto sanitario difficile, con una nuova ...

Altobelli: “Mercato? Ecco di cosa ha bisogno l’Inter a gennaio. La Juve…” Spillo Altobelli, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua in merito al mercato di gennaio pronto a partire ...

Andrea Pirlo potrebbe presto tornare a guidare una squadra di calcio importante, dopo l'addio allale ultimeSono ore calde per il futuro di Andrea Pirlo. L'ex tecnico dellapotrebbe tornare presto a sedersi su una panchina prestigiosa. L'italiano, accosto spesso al ...... come l'Inter, prima classificata e, Napoli e Roma, messe alle spalle . L'inizio di questa ... ancora meglio se fossero tre,che le probabilità di una vittoria finale potrebbero aumentare ...La sera del 6 gennaio è previsto il big match tra Juventus e Napoli. La partita però capita nuovamente in un contesto sanitario difficile, con una nuova ...Spillo Altobelli, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua in merito al mercato di gennaio pronto a partire ...