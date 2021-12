Juventus, e se Dybala non rinnovasse? Pro e contro (Di martedì 28 dicembre 2021) La Juventus e Paulo Dybala non sono mai stati così lontani; cerchiamo di capire aspetti positivi e negativi del, possibile, mancato rinnovo. Dybala (Lapresse)La Juventus il trenta dicembre si ritroverà agli ordini di Massimiliano Allegri per iniziare a preparare la sfida contro il Napoli del prossimo sei dicembre. La sfida dello Stadium, qualora si dovesse giocare (il Covid sta mettendo a rischio il regolare svolgimento del match), è fondamentale per entrambe. I bianconeri hanno bisogno di conquistare i tre punti per accorciare ulteriormente in classifica mentre i ragazzi di Spalletti, in un momento per nulla semplice, devono dare una risposta se non vogliono perdere il treno scudetto. I bianconeri, però, non hanno solo il pensiero del campo; in questo momento, infatti, bisogna risolvere la grana ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 dicembre 2021) Lae Paulonon sono mai stati così lontani; cerchiamo di capire aspetti positivi e negativi del, possibile, mancato rinnovo.(Lapresse)Lail trenta dicembre si ritroverà agli ordini di Massimiliano Allegri per iniziare a preparare la sfidail Napoli del prossimo sei dicembre. La sfida dello Stadium, qualora si dovesse giocare (il Covid sta mettendo a rischio il regolare svolgimento del match), è fondamentale per entrambe. I bianconeri hanno bisogno di conquistare i tre punti per accorciare ulteriormente in classifica mentre i ragazzi di Spalletti, in un momento per nulla semplice, devono dare una risposta se non vogliono perdere il treno scudetto. I bianconeri, però, non hanno solo il pensiero del campo; in questo momento, infatti, bisogna risolvere la grana ...

Advertising

Gazzetta_it : Caso Dybala: torna in ballo il rinnovo, la Juve rivede i termini #calciomercato - forumJuventus : Allegri pre #JuveCagliari: 'Partita delicata da vincere per giocarci la stagione nei prossimi due mesi. Chiesa, Dan… - forumJuventus : (TS)'Juventus, i primi rinforzi in casa: col il Napoli torneranno Chiesa,Chiellini e Dybala' --->… - Domenico1oo777 : RT @mirkonicolino: (#Momblano) L'accordo tra la #Juventus e #Dybala, raggiunto nella prima settimana di ottobre, non è in discussione. Per… - Jublackandwhite : #Dybala IMHO NON rinnoverà con #Juventus. -