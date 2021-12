Juventus, Dybala in isolamento per Covid? La rivelazione di Oriana Sabatini (Di martedì 28 dicembre 2021) Oriana Sabatini, fidanzata di Dybala, ha smentito via social la voce che voleva l’attaccante della Juventus in isolamento per Covid Paulo Dybala e Oriana Sabatini non sono in isolamento causa Covid. Ad annunciarlo è stata la stessa fidanzata del numero 10 della Juve con una stories pubblicata su Instagram, smentendo così e voci circolate nei giorni scorsi. IL MESSAGGIO – «A differenza di quanto dice la mia famiglia, io e il mio ragazzo non siamo isolati. Per fortuna stiamo bene e senza Covid. Per continuare a prenderti cura di te». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021), fidanzata di, ha smentito via social la voce che voleva l’attaccante dellainperPaulonon sono incausa. Ad annunciarlo è stata la stessa fidanzata del numero 10 della Juve con una stories pubblicata su Instagram, smentendo così e voci circolate nei giorni scorsi. IL MESSAGGIO – «A differenza di quanto dice la mia famiglia, io e il mio ragazzo non siamo isolati. Per fortuna stiamo bene e senza. Per continuare a prenderti cura di te». L'articolo proviene da Calcio News 24.

