Juventus-Dybala: il rinnovo dell’ex Palermo torna in discussione. La situazione (Di martedì 28 dicembre 2021) torna in discussione il rinnovo di Paulo Dybala in casa Juventus: tutto torna in ballo e la firma slitta ancora Leggi su mediagol (Di martedì 28 dicembre 2021)inildi Pauloin casa: tuttoin ballo e la firma slitta ancora

Advertising

Gazzetta_it : Caso Dybala: torna in ballo il rinnovo, la Juve rivede i termini #calciomercato - forumJuventus : Allegri pre #JuveCagliari: 'Partita delicata da vincere per giocarci la stagione nei prossimi due mesi. Chiesa, Dan… - forumJuventus : (TS)'Juventus, i primi rinforzi in casa: col il Napoli torneranno Chiesa,Chiellini e Dybala' --->… - Gio40351985 : RT @Gianpaolo_5: Rivedere le cifre e la durata del contratto di #Dybala sarebbe più che giusto. Tecnicamente Paulo è indiscutibile ma parli… - MartinaC1203 : RT @giuventinismo: Immaginate una Juventus di Allegri senza Dybala in rosa che non vince nulla. A chi darebbero la colpa? -