Juventus, Cannavaro spiega il motivo del crollo dei bianconeri (Di martedì 28 dicembre 2021) La Juventus sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative. Secondo Cannavaro il motivo è piuttosto semplice. Fabio Cannavaro (Lapresse)L’ambizione della Juventus, all’inizio di questo campionato, era tornare a lottare per il titolo dopo le difficoltà della scorsa stagione. Il campo ci ha detto tutta un’altra cosa con Bonucci e compagni a dover fare i conti con le numerose difficoltà di una rosa su cui bisogna ancora lavorare molto. Allegri sta facendo del suo meglio per trovare il vestito migliore ai suoi ragazzi ma la verità è che questa squadra ha bisogno di rinforzi se vuole tornare a puntare a traguardi importanti. Le prossime due sessioni di mercato, da questo punto di vista, saranno determinanti; l’obiettivo è costruire una rosa di valore e le priorità sono il centrocampista e ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 dicembre 2021) Lasta disputando una stagione al di sotto delle aspettative. Secondoilè piuttosto semplice. Fabio(Lapresse)L’ambizione della, all’inizio di questo campionato, era tornare a lottare per il titolo dopo le difficoltà della scorsa stagione. Il campo ci ha detto tutta un’altra cosa con Bonucci e compagni a dover fare i conti con le numerose difficoltà di una rosa su cui bisogna ancora lavorare molto. Allegri sta facendo del suo meglio per trovare il vestito migliore ai suoi ragazzi ma la verità è che questa squadra ha bisogno di rinforzi se vuole tornare a puntare a traguardi importanti. Le prossime due sessioni di mercato, da questo punto di vista, saranno determinanti; l’obiettivo è costruire una rosa di valore e le priorità sono il centrocampista e ...

