Juve-Napoli a rischio rinvio? L'avviso dell'ASL (Di martedì 28 dicembre 2021) Con la sempre più costante diffusione della variante Omicron, che ha portato molti nuovi positivi in Italia e non solo, anche la partita tra Juventus e Napoli, in programma per giovedì 6 gennaio 2022, potrebbe essere rinviata. È stata proprio la recente positività di Fabiàn Ruiz e Lozano negli azzurri a lanciare l'allarme, per una situazione che diverrebbe praticamente identica a quella tanto discussa della scorsa stagione. Kalidou Koulibaly of SSC Napoli scores the goal of 2-1 during the Serie A 2021/2022 football match between SSC Napoli and Juventus FC at Diego Armando Maradona stadium in Napoli Italy, September 11th, 2021. Photo Cesare Purini / Insidefoto CesarexPuriniL'ASL: "Siamo preoccupati, situazione da monitorare" A chiarire il punto della situazione ci ha pensato ...

micht82 : @SOSFanta Aspetto solo l’ufficialità per il rinvio di Juve Napoli… ormai direi che è certo - mick_napoli_ : RT @IlMarcheseBN: Tanto Lozano già che Juve Napoli non si giocherà. - Izzoman85 : Ricapitolando. Juve Napoli senza Mario Rui, Koulibaly, Anguissa, Osimhen, Fabián, Lozano e Ounas. Bene bene insomma. - IlMarcheseBN : Tanto Lozano già che Juve Napoli non si giocherà. - stattiattento : @mike_fusco ASL Napoli 2 pronta a non farlo partire dal Messico e rinviare Juve-Napoli, quindi? -