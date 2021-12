Juve, Dybala merita il rinnovo? Dai soldi alla tattica, perché sì e perché no (Di martedì 28 dicembre 2021) Si riaccende la discussione intorno al rinnovo di Paulo Dybala, che è tornato al centro del progetto Juventino dalla scorsa estate con il ritorno di Massimiliano Allegri. 'Sul calciatore è stata fatta ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 dicembre 2021) Si riaccende la discussione intorno aldi Paulo, che è tornato al centro del progettontino dscorsa estate con il ritorno di Massimiliano Allegri. 'Sul calciatore è stata fatta ...

Advertising

Gazzetta_it : Caso Dybala: torna in ballo il rinnovo, la Juve rivede i termini #calciomercato - romeoagresti : @antonioamodio15 Ma bastaaa! L’accordo tra la Juve e Dybala è TOTALE da ottobre. Mancano degli aspetti burocratici… - romeoagresti : @F1N1no @mirkonicolino Deve effettuare dei passaggi a livello di normative per essere riconosciuto come tale in Ita… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Juve, Dybala merita il rinnovo? Dai soldi alla tattica, perché sì e perché no - MarcoDiMaro : @Luigi14438676 I giocatori in scadenza ci sono ovunque. Il Milan ha Kessie. La Juve Dybala. Il PSG Mbappe. Il Man… -