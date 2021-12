Jorge Jesus: atteso l’addio al Benfica (Di martedì 28 dicembre 2021) Jorge Jesus sta vivendo salvo una svolta inaspettata le sue ultime ore da allenatore del Benfica. Il rendimento della squadra è oltre che negativo e lo spogliatoio si è sfasciato già da tempo. Il comandante è quindi rimasto solo al comando in una nave che brancola nel buio ed è atteso a breve l’annuncio dell’esonero dell’allenatore. Vi sveleremo approfonditamente che cosa sta succedendo. La Juventus lavora per Scamacca! Interesse anche per Digne Jorge Jesus: sarà esonerato dal Benfica? “Il Benfica oggi 28 Dicembre 2021 esonererà Jorge Jesus. Nélson Verissimo era al comando della squadra B del Benfica ed è già stato convocato d’urgenza a Lisbona. L’ufficializzazione della partenza di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 dicembre 2021)sta vivendo salvo una svolta inaspettata le sue ultime ore da allenatore del. Il rendimento della squadra è oltre che negativo e lo spogliatoio si è sfasciato già da tempo. Il comandante è quindi rimasto solo al comando in una nave che brancola nel buio ed èa breve l’annuncio dell’esonero dell’allenatore. Vi sveleremo approfonditamente che cosa sta succedendo. La Juventus lavora per Scamacca! Interesse anche per Digne: sarà esonerato dal? “Iloggi 28 Dicembre 2021 esonererà. Nélson Verissimo era al comando della squadra B deled è già stato convocato d’urgenza a Lisbona. L’ufficializzazione della partenza di ...

