Jorge Jesus | «Addio al Benfica? Progetto giunto al termine»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 dicembre 2021)ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a lasciare il: le dichiarazioni del tecnico portogheseha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a lasciare il. Le dichiarazioni del tecnico portoghese in conferenza stampa. DICHIARAZIONI – «Questoche ho abbracciato con tutto il cuore èal. Sono venuto alpensando che fosse una soluzione e non un problema. Per gli interessi delho pensato lasciare fosse la decisione migliore. La mia vita continuerà. Sono stato molto onorato di tornare in quella che considero uno casa». L'articolo proviene da Calcio News 24.