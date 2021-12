Jessica si sfoga con Alessandro | “Accumulavo chili | non mettevo pantaloncini e costume”

(Di martedì 28 dicembre 2021) La giovane principessaSelassie si confida con il neo entrato in casaBasciano Momento di confessioni nella casa L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

zazoomblog : Jessica Selassié si sfoga con Alessandro Basciano: “Avevo accumulato tanti kg” - #Jessica #Selassié #sfoga… - voglioilnulla : RT @BITCHYFit: Jessica Selassié si sfoga con Alessandro Basciano: 'Avevo accumulato tanti kg' * - StraNotizie : Jessica Selassié si sfoga con Alessandro Basciano: “Avevo accumulato tanti kg” - BITCHYFit : Jessica Selassié si sfoga con Alessandro Basciano: 'Avevo accumulato tanti kg' * - semplic34496154 : Jessica che vorrebbe Alessandro ma siccome lui non la caga allora si sfoga criticando Sole #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica sfoga

Selassié ha ribadito di essere rimasta delusa dal comportamento di Sophie Codegoni , che ha ... In studio, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli criticano apertamente Alessandro , che sideluso ...La Nazzaro sirivendicando il suo essere 'diretta' nei discorsi. Lulù prova a metterci una ... Le opinioniste analizzano la vicenda che coinvolge, Alessandro, Sophie e Gianmaria. La ...La princess Jessica Selassié sta riflettendo in Casa sulle parole di Clarissa riguardo la gieffina Manila Nazzaro: ecco la sua opinione ...GF Vip, Katia Ricciarelli delude Jessica Selassié: "Da una persona adulta mi aspetto altro" Nel corso della puntata del GF Vip 6 andata in onda ieri sera, ...