Jessica Selassié si sfoga con Alessandro Basciano: “Avevo accumulato tanti kg” (Di martedì 28 dicembre 2021) Jessica Selassié, dopo aver incassato il due di picche da parte di Alessandro Basciano, ha capito che deve farsi da parte e lasciargli campo libero con Sophie Codegoni. Ora i due, archiviata la malizia, stanno costruendo un rapporto d’amicizia e proprio oggi la principessa si è lasciata andare con il tentatore a confessioni private. “Sono stata per cinque anni single. Due anni li ho passati dove neanche mi piacevo. Avevo accumulato tanti chili perché non mi piacevo, per due anni non ho messo né i pantaloncini né il costume da bagno. Dopo aver scoperto il mio problema sono tornata al peso forma di prima. Però nonostante ho iniziato a ripiacermi di nuovo puntavo un ragazzo e non gli piacevo, sono molto autocritica. Pensavo: se non gli piaccio la colpa è mia, il problema ... Leggi su biccy (Di martedì 28 dicembre 2021), dopo aver incassato il due di picche da parte di, ha capito che deve farsi da parte e lasciargli campo libero con Sophie Codegoni. Ora i due, archiviata la malizia, stanno costruendo un rapporto d’amicizia e proprio oggi la principessa si è lasciata andare con il tentatore a confessioni private. “Sono stata per cinque anni single. Due anni li ho passati dove neanche mi piacevo.chili perché non mi piacevo, per due anni non ho messo né i pantaloncini né il costume da bagno. Dopo aver scoperto il mio problema sono tornata al peso forma di prima. Però nonostante ho iniziato a ripiacermi di nuovo puntavo un ragazzo e non gli piacevo, sono molto autocritica. Pensavo: se non gli piaccio la colpa è mia, il problema ...

