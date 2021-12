“Jessica e Lulù, io l’ho notato”. Bomba (e sospetti) al GF Vip, Davide Silvestri se lo lascia scappare (Di martedì 28 dicembre 2021) Altra puntata piena di emozioni quella del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 27 dicembre. L’eliminato di serata è Biagio D’Anelli, mentre sono andati in nomination Alessandro, Barù, Eva e Federica: uno di loro sarà eliminato nella prossima puntata, in onda direttamente lunedì 3 gennaio. Durante la puntata si è parlato molto della storia tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. I due nella Casa erano molto uniti, il feeling era evidente tanto che nei giorni scorsi c’è stato anche un bacio. L’opinionista ha anche detto di voler vivere il rapporto con Miriana Trevisan al di fuori della Casa. Nonostante le sue gelosie, Biagio D’Anelli si dice molto coinvolto e resta dell’idea di lasciare la fidanzata: “Vive a Stoccarda e non è poverina”. Poi si è anche lasciato andare ad un’altra confidenza, vuole conoscere il figlio dell’ex ragazza di Non è la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Altra puntata piena di emozioni quella del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 27 dicembre. L’eliminato di serata è Biagio D’Anelli, mentre sono andati in nomination Alessandro, Barù, Eva e Federica: uno di loro sarà eliminato nella prossima puntata, in onda direttamente lunedì 3 gennaio. Durante la puntata si è parlato molto della storia tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. I due nella Casa erano molto uniti, il feeling era evidente tanto che nei giorni scorsi c’è stato anche un bacio. L’opinionista ha anche detto di voler vivere il rapporto con Miriana Trevisan al di fuori della Casa. Nonostante le sue gelosie, Biagio D’Anelli si dice molto coinvolto e resta dell’idea dire la fidanzata: “Vive a Stoccarda e non è poverina”. Poi si è ancheto andare ad un’altra confidenza, vuole conoscere il figlio dell’ex ragazza di Non è la ...

GrandeFratello : Anche stasera #GFVIP ha in serbo tante sorprese per i concorrenti della Casa, a partire da Jessica e Lulù che potra… - GrandeFratello : Gli immuni di questa settimana sono Katia, Lulù, Manila e Jessica. A loro si uniscono, per volontà delle nostre opi… - GrandeFratello : Ma era questa la dose di coraggio di cui aveva bisogno Jessica... ecco tutto l'amore che davvero la circonda. Chris… - librafly1 : RT @voidxmello: Valeria voleva votare basciano e Manila e katia le hanno detto di no, di non farlo perché “Jessica si è fatta un film da so… - BiancaE58132401 : RT @voglioilnulla: GENTE CHE SI DEFINISCE ‘ADULTA’ QUANDO : -SPARLANO ALLE SPALLE -TIRANO FRECCIATINE -FANNO LA SPESA TOGLIENDO GLI ALIM… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Lulù Gf Vip, Davide si lamenta delle preferenze degli autori per Jessica: cosa dice a Barù sottovoce Al Grande Fratello Vip, Davide Silvestri ha cominciato a lamentarsi di non poter nominare chi vuole, facendo riferimento a una presunta preferenza degli autori del reality show per Jessica e Lulù Selassié. Ecco che cosa ha detto. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: 'Cute' from Bensound.com

GF Vip 6, Katia Ricciarelli contro Lulù: 'È una carogna' Nello specifico, Manila ha più volte rimproverato Lulù, sorella di Clarissa e Jessica perchè salta i turni delle pulizie, mettendo delle scuse. Manila è molto fiscale sia per le pulizie che per l'...

