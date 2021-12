Israele, sospesa la somministrazione della quarta dose: dubbi sull’efficacia (Di martedì 28 dicembre 2021) Israele, sospesa la somministrazione della quarta dose di vaccino contro il Covid-19: i dubbi sull’efficacia. sospesa la somministrazione della quarta dose in Israele (Getty Images)In Israele la quarta dose del vaccino anti Covid-19 doveva essere somministrata a partire dalla giornata di domenica ma la prosecuzione della campagna vaccinale è attualmente momentaneamente sospesa. Nel corso della scorsa settimana un gruppo di esperti del ministero della Salute aveva dato l’ok per la somministrazione alle persone di età ... Leggi su vesuvius (Di martedì 28 dicembre 2021)ladi vaccino contro il Covid-19: ilain(Getty Images)Inladel vaccino anti Covid-19 doveva essere somministrata a partire dalla giornata di domenica ma la prosecuzionecampagna vaccinale è attualmente momentaneamente. Nel corsoscorsa settimana un gruppo di esperti del ministeroSalute aveva dato l’ok per laalle persone di età ...

Israele sospende l'avvio della quarta dose vaccinale: dubbi sull'efficacia

Perché Israele stoppa al momento la quarta dose? La vaccination nation ha sempre fatto da apripista e anche con la quarta dose Israele sembrava pronta ad aprire le danze, ma per ora è stato deciso di aspettare. Israele, prosegue il sito, era il prim ...

