Isola dei Famosi 2022, Soleil Sorge nuova opinionista? Ultimi Rumors (Di martedì 28 dicembre 2021) Nonostante manchino ancora diversi mesi al ritorno sul piccolo schermo dell’Isola dei Famosi, sul web già da diverse settimane, sono iniziate a circolare alcune indiscrezioni riguardanti il presunto cast. Tra i nomi dei probabili opinionisti, era saltato fuori quello di Soleil Sorge, una delle protagoniste indiscusse dell’edizione corrente del Grande Fratello Vip. Tuttavia, Ilary Blasi avrebbe bloccato l’arrivo della modella italo-americana nel programma da lei condotto. Isola dei Famosi, spoiler su Ilary Blasi La scorsa stagione, l’Isola dei Famosi è riuscita ad ottenere ottimi risultati in termini d’ascolto, anche grazie alla sua conduttrice Ilary Blasi. In virtù del successo riscontrato l’anno passato Mediaset, ha deciso di riconfermare Lady Totti ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 28 dicembre 2021) Nonostante manchino ancora diversi mesi al ritorno sul piccolo schermo dell’dei, sul web già da diverse settimane, sono iniziate a circolare alcune indiscrezioni riguardanti il presunto cast. Tra i nomi dei probabili opinionisti, era saltato fuori quello di, una delle protagoniste indiscusse dell’edizione corrente del Grande Fratello Vip. Tuttavia, Ilary Blasi avrebbe bloccato l’arrivo della modella italo-americana nel programma da lei condotto.dei, spoiler su Ilary Blasi La scorsa stagione, l’deiè riuscita ad ottenere ottimi risultati in termini d’ascolto, anche grazie alla sua conduttrice Ilary Blasi. In virtù del successo riscontrato l’anno passato Mediaset, ha deciso di riconfermare Lady Totti ...

SPAGNA, ANGEL MADRAZO SARA' TRA I PROTAGONISTI DELL'ISOLA DEI FAMOSI TUTTOBICIWEB.it Isola dei Famosi 2022, Soleil Sorge nuova opinionista? Ultimi Rumors Nonostante manchino ancora diversi mesi al ritorno sul piccolo schermo dell'Isola dei Famosi, sul web già da diverse settimane, sono iniziate a circolare alcune indiscrezioni riguardanti il presunto c ...

