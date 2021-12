iPhone fa un altro passo verso il futuro e prepara il nuovo modello senza slot per le SIM (Di martedì 28 dicembre 2021) Il 2022 sarà l’anno di iPhone senza SIM? Il report di MacRumors parla di un dispositivo avveniristico che cambierà per sempre le carte in tavola, partendo proprio dalla questione relativa alle SIM card degli operatori telefonici. iPhone di Apple – 28122021 www.computermagazine.itUn iPhone eSIM only nel 2022? Questo è quanto un informatore anonimo avrebbe comunicato ai colleghi di MacRumors. L’anno prossimo – come consuetudine, precisamente nel mese di settembre – verrà presentato il nuovo iPhone 14. Tra le peculiarità del dispositivo di Apple ci sarà l’assenza di uno slot per l’inserimento della SIM, divenendo così il primo dispositivo eSIM only prodotto dalla mela di Cupertino. A rafforzare la tesi dell’informatore un documento, ... Leggi su computermagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Il 2022 sarà l’anno diSIM? Il report di MacRumors parla di un dispositivo avveniristico che cambierà per sempre le carte in tavola, partendo proprio dalla questione relativa alle SIM card degli operatori telefonici.di Apple – 28122021 www.computermagazine.itUneSIM only nel 2022? Questo è quanto un informatore anonimo avrebbe comunicato ai colleghi di MacRumors. L’anno prossimo – come consuetudine, precisamente nel mese di settembre – verrà presentato il14. Tra le peculiarità del dispositivo di Apple ci sarà l’asdi unoper l’inserimento della SIM, divenendo così il primo dispositivo eSIM only prodotto dalla mela di Cupertino. A rafforzare la tesi dell’informatore un documento, ...

