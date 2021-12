Iolanda | significato e origine del nome

(Di martedì 28 dicembre 2021)molto apprezzato dall’aristocrazia, deriva dalfrancese medievale Yolande, Yolante o Yolans, la cuiè incerta. Viene infatti spesso considerato un derivato delViolante, che a sua volta arriva dal latino “viola”, ma è possibile che abbia invece un’germanica: secondo questa ipotesi, la prima parte delpotrebbe essere ricondotta alle radici vêl (“astuzia”) o iw (che indica l’albero del tasso), mentre la seconda potrebbe essere land (“paese”, “terra”)24 oppure lind, un elemento dall’dubbia. Sono frequenti anche accostamenti a termini greci come ???? (iole, “viola”) e ????? (anthos, “fiore”), che sono però paretimologici. Ilsi è diffuso soprattutto nell’epoca delle Crociate, ed era ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iolanda significato

Servizio Informazione Religiosa

Per viale(la madre del cantante scomparsa due anni fa alla bella età di 96 anni)) si ... esteso circa 60 ettari, i cui confini sono segnati da un plurisecolare muro a secco (ildel ...Il presepe fatto da mammaassume un ulteriorenell'anno in cui celebriamo il centenario della traslazione del milite ignoto dalla basilica di Aquileia all'altare della Patria, a ...A sottoscrivere il documento, il prefetto di Reggio, il sindaco Luca Vecchi e il presidente della Provincia Giorgio Zanni ...Questa mattina il vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, mons. Giovanni Roncari, si è recato nella casa circondariale di Grosseto per incontrare il personale, i detenuti e i volontari e ...