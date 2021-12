Inzaghi e le foto di Lautaro, Dzeko e Calhanoglu da bambini (Di martedì 28 dicembre 2021) Da Dzeko a Darmian, da Lautaro Martinez a Calhanoglu, ecco le sue risposte nel video girato a "Casa Gazzetta". Leggi su video.gazzetta (Di martedì 28 dicembre 2021) Daa Darmian, daMartinez a, ecco le sue risposte nel video girato a "Casa Gazzetta".

Advertising

frankmarinelli : Simone Inzaghi e 'i suoi ragazzi' quando erano piccoli, per raccontarli oggi. - PianetaMilan : .@Inter, #SimoneInzaghi e le foto di @EdDzeko, #LautaroMartinez e @hakanc10 da piccoli | #VIDEO - #Calcio @SerieA… - CorSport : #Sarri, #Spalletti, #Inzaghi, #Mancini: dieci italiani in classifica ?? - Putenza0 : @macho_morandi @Maldi___ 3 trofei in più, 15 anni di carriera in meno, e poi non mi pare chiacchieri più di Pioli I… - 51m0_ : RT @Inter: ?? | FOTO @RomeluLukaku9 raggiunge i ragazzi in ritiro al Centro Sportivo Suning, ecco l’incontro con il tecnico Simone Inzaghi… -